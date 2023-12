Carolina Carvalho celebrou 29 anos este domingo, dia 3 de dezembro, uma data que Júlia Palha fez questão de assinalar nas redes sociais com a partilha de uma fotografia onde as duas aparecem abraçadas, dedicando ainda uma carinhosa mensagem à amiga.

"A Carol hoje está de parabéns por mais uma volta ao sol concluída com sucesso, sempre de sorriso na cara e com o coração no sítio certo, inteligente, talentosa e divertida, sempre a mais divertida, são adjetivos que lhe assentam que nem uma luva, mas que não fazem jus a tamanha genuinidade e bondade", começou por escrever a atriz.

"Tenho a sorte de a conhecer de perto e poder admirar a mulher atenta, amiga, trabalhadora, respeitadora e determinada que é. Parabéns, amiga linda e louca, é um privilégio ter-te por perto", concluiu.

