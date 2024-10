Judi Dench não conteve as lágrimas após ser questionada sobre Maggie Smith e Barbara Leigh-Hunt, ambas suas amigas próximas (que já morreram).

Tal aconteceu durante uma entrevista que a artista, de 89 anos, deu no Festival de Literatura de Cheltenham.

"Eu sei que provavelmente não deveria falar disto, [mas] sei que a semana passada foi difícil para ti, porque perdeste grandes amigas como Maggie Smith e Barbara Leigh-Hunt", afirmou Brendan O’Hea.

"Acho que a energia que é criada pelo luto…", afirmou Dench, começando a chorar e não dizendo mais nada.

Dench e Smith (que morreu no mês passado aos 89 anos) eram amigas desde a década de 1950. As artistas conheceram-se no teatro Old Vic, em Londres, e integraram juntas o elenco de filmes como 'A Room with a View' e 'The Best Exotic Marigold'.

