Jude Law terá sido pai pela sétima vez. De acordo com as fotografias obtidas pelo The Sun, a mulher do ator, Phillipa Coan, de 35 anos, foi vista a empurrar um carrinho de bebé enquanto passavam pelo aeroporto de Heathrow, em Londres.

Uma outra mulher que vinha com o casal é vista a empurrar um outro carrinho de bebé, onde vinha o filho que Jude e Phillipa deram as boas-vindas em setembro de 2020.

A confirmar a notícia, este é o segundo filho do casal e o sétimo do ator. Aos 50 anos, Jude Law é ainda pai de Rafferty, de 26 anos, Iris, de 22, Rudy, de 20, os três da relação com Sadie Frost, de Sophia, de 13 anos, da relação com Samantha Burke, e Ada, de sete anos, da relação com Catherine Harding.

