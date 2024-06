Jude Bellingham é a nova cara da SKIMS, a marca de roupa de Kim Kardashian, tal como o próprio anunciou esta terça-feira, dia 11.

O jogador do Real Madrid, de 20 anos, posou para várias fotos vestindo boxers da marca da socialite, tendo ainda sido publicado um vídeo na página da SKIMS no Instagram, no qual Bellingham aparece a dar toques na bola vestindo boxers cinzentos.

"Toda a gente está a usar SKIMS", pode ler-se na legenda das imagens.

Veja as publicações abaixo.