As celebrações dos 70 anos de reinado da rainha Isabel II começaram esta quinta-feira e prolongam-se até domingo, 5 de junho. O célebre Trooping the Colour, o desfile que assinala o aniversário da monarca, marcou o início das festividades e deixou a cidade de Londres em êxtase.

Meghan Markle e o príncipe Harry viajaram para o Reino Unido, mas não foram vistos durante a manhã em que decorreu a parada militar.

As atenções focaram-se, sobretudo, na aparição da rainha na varanda do Palácio de Buckingham, onde depois se juntou o núcleo duro da realeza - com os duques de Sussex e o príncipe André de fora.

Clique na galeria e recorde os grandes momentos que marcaram o primeiro dia de celebrações do Jubileu de Platina.

Leia Também: EM DIRETO: Festejos terminam com núcleo duro reunido (sem Harry e Meghan)