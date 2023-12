A Ópera Real de Estocolmo partilhou esta quarta-feira algumas fotografias que foram captadas no passado sábado e que retratam a família real reunida.

Os reis Carlos Gustavo e Sílvia, a princesa herdeira Victoria e os dois filhos - Estelle e Oscar - e os príncipes Carl Philip e Sofia e os dois filhos mais velhos, Alexander e Gabriel, estivera na Ópera para assistir ao bailado 'O Quebra-Nozes'.

"Na apresentação de sábado de 'O Quebra-Nozes', tivemos a visita do Rei, da Rainha, da Princesa Victoria com a Princesa Estelle e o Príncipe Oscar, do Príncipe Carl Philip e da Princesa Sofia com o Príncipe Alexander e o Príncipe Gabriel. Ballet e espírito natalício para todos!", pode ler-se, na legenda das fotografias

