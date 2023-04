É muito provável que os fãs portugueses de 'House of The Dragon' não se tenham apercebido da presença de um compatriota nesta série.

A participação foi fugaz mas muito relevante para o início de carreira do pequeno Santiago André, que na megaprodução da HBO deu vida a um dos filhos da protagonista Rhaenyra.

O pequeno ator promete 'dar cartas' no mundo da representação e já conta com outros projetos relevantes no currículo.

Para além de 'House of The Dragon', Santiago André participou em 'Pôr do Sol', da RTP, interpretou Marco Paulo em criança na série da OPTO dedicada ao artista, e agora é uma das estrelas do elenco juvenil da nova novela da TVI, 'Queridos Papás'.

Em Portugal ou no estrangeiro, é certo que ainda ouviremos falar muito deste pequeno talento. Veja na galeria algumas fotografias do ator Santiago André.

