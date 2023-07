Logo após a morte de Jane Birkin foram muitos os famosos que reagiram nas redes sociais, entre eles portugueses, como o ator José Raposo.

Numa publicação que fez na sua página de Instagram, José Raposo partilhou um vídeo com imagens da artista que nasceu em Londres mas morou largos anos em França.

"Faz parte do nosso imaginário… Faço parte dos milhões de adolescentes (e não só…) apaixonados por ela", começou por dizer na legenda, citando de seguida o tema 'Je t'aime... Moi non plus'.

Além disso, também destacou algumas informações sobre a vida de Jane Birkin. Veja a publicação na íntegra:

