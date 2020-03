José Raposo recorreu à sua página de Instagram para homenagear Albert Uderzo, "o pai de Astérix", que morreu na semana passada, mais precisamente no dia 24 de março. Tinha 92 anos.

"Deixou-nos aquele que, juntamente com René Goscinny, criou a maravilhosa dupla que marcou a minha infância e a de milhões de crianças: Astérix e Obélix! Em 1959 Albert Uderzo e René Goscinny deram a conhecer ao mundo esta irredutível dupla gaulesa que, a partir da sua aldeia e suas gentes e com a ajuda de uma poção mágica, enfrentava os romanos invasores de Júlio César, apaixonando sucessivas gerações com as aventuras de 'Astérix, o Gaulês'! Obrigado", escreveu o ator português na legenda de uma fotografia de Uderzo.

Leia Também: Morreu Albert , um dos 'pais' de e