Herman José recebeu esta terça-feira, dia 19 de março - data do seu 70.º aniversário -, a Medalha do Mérito Cultural, atribuída pelo Governo português como forma de reconhecimento pelo seu percurso profissional.

Nas redes sociais, José Raposo mostrou-se feliz pela atribuição e felicitou o humorista.

"Justiça! Que é rara no que toca à Cultura! O reconhecimento da grandeza do Herman faz-nos bem, reconforta-nos a alma de artista! Parabéns, querido Herman, pela distinção e pelo teu aniversário! Obrigado pelo teu génio", escreveu, na legenda de uma publicação feita no Instagram.