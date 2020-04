Esta segunda-feira, dia 20, foi um dia especial para José Raposo e Sara Barradas. O casal viu a filha, Lua, pôr-se em pé pela primeira vez e não resistiu em partilhar as imagens do momento com os seguidores.

Completamente enternecidos, os atores mostraram-se pais babados ao mostrar esta fase do crescimento da bebé, de um ano.

"E ao fim de mais de um mês de quarentena a Lua pôs-se em pé sozinha! Agora é ver quem é que a agarra...", escreveu Sara Barradas.

Por sua vez, José Raposo confessou: "Estas pequenas coisas são, pelo menos p’ra mim, as razões maiores de amar a vida! A Lua pôs-se de pé pela 1.ª vez! Viva".

