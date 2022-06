José Raposo recorreu à sua página de Instagram para promover um recente projeto que vai estrear esta semana na RTP1. Uma série que junta, mais uma vez, o ator e o filho mais velho, Miguel.

"Mais um projeto com o meu Miguel. Participei numa cena com ele e embeveci-me a vê-lo…!", escreveu José Raposo.

De referir que a série vai para o ar no próximo sábado, 4 de junho. No final do ano passado, o Fama ao Minuto conversou com uma das atrizes do elenco, a brasileira Bárbara França.

