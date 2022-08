José Mata faz parte do vasto leque de figuras públicas que nos últimos dias tiveram oportunidade de cruzar-se com Deborah Secco. O ator encontrou-se com a atriz brasileira em Lisboa e não podia ter ficado mais satisfeito.

Tal como Deborah, também o ator português faz parte das gravações da série 'Codex 632' - a trama que trouxe a atriz a Portugal e resulta de uma parceria ente a Globoplay e a RTP1.

Na rede social Instagram, José Mata partilhou um conjunto de fotografias abraçado a Deborah e na legenda da partilha assumiu ter um "crush" pela artista.

Além de José Mata, a série 'Codex 632' contará ainda com a participação de atores como Paulo Pires, Ana Sofia Martins, Leonor Belo e Miguel Nunes.

