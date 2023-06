As imagens estão a apanhar de surpresa quem se cruza com elas. José Mata ajoelhado, com uma caixa de anel na mão e Júlia Palha incrédula diante do ator? Sim, aconteceu mesmo.

Foi um pedido especial de José Mata à amiga... mas que em nada está relacionado com casamento.

"Zé: Júlia, aceitas ser capa da GQ comigo?", legendou a atriz, explicando desta forma as fotografias do que aparentava ser o início de um noivado.

As imagens em questão foram captadas no âmbito da produção que os dois atores fizeram em conjunto para a mais recente edição da GQ Portugal. Ora veja:

