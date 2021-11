José Condessa sofreu esta quarta-feira um pequeno percalço enquanto praticava padel. Aquela que foi uma estreia na modalidade acabou por lhe valer um ferimento no sobrolho.

"Porque é que ninguém me avisou que padel é um jogo perigosíssimo? Tantos anos a jogar futebol e tinha logo de abrir o sobrolho pela primeira vez a jogar padel", lamentou nas suas redes sociais.

As palavras do ator, de 24 anos, acompanham duas imagens em que surge com o curativo.

