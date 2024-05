José Castelo Branco mantém-se em Portugal com Betty Grafstein, que está internada no hospital, e marcou presença no 'Dois às 10', da TVI.

Logo ao início da conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, o socialite destacou que a companheira "tem estado a recuperar" e que "uma pequena fratura num osso".

José Castelo Branco afirmou ainda que Betty estava "feliz" por terem regressado a Portugal para o batizado da neta Constança. "Ela quis muito vir. Tem uma coisa que ainda não concretizou. Não foi ver a casa. É muito duro", acrescentou, referindo-se à propriedade que a companheira tem em Sintra.

"É muito complicado. Meti a casa, infelizmente, nas mãos de uma pessoa altamente desequilibrada. Aquilo foi uma coisa que foi feita por um procurador que eu tinha conhecido em Nova Iorque, não meti com um bom advogado, meti-me com um procurador, que fez dois contratos em que ele pagava uma coisa ridícula pela casa", disse, abordando de novo a polémica com Pedro Pico que, diz, se recusa a abandonar a casa.

"[Deixei a casa] com tudo o que tinha lá dentro porque confiei na pessoa. Achava que era meu amigo", acrescentou, explicando que agora quando está em Portugal não tem outra habitação sua onde ficar.

"Está tudo com os advogados. O problema é que ele não se tem deixado notificar, foge sempre. Mas vamos tirá-lo, ele vai sair porque a Betty não suporta mais", realçou.

Ainda durante a conversa com os apresentadores da TVI, e novamente a falar da companheira, Betty Grafstein, que atualmente tem 95 anos, partilhou que "ela mexe-se lindamente". "Eu vou com ela para festas, para todo o lado. Ela quer ir. Ela gosta de se olhar ao espelho, gosta de se ver bem. Mesmo na cama do hospital, tenho o cuidado de fazer-se um eyeliner pelo menos, colocar uma pestana, pôr um batom...", partilhou.

