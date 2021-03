José Castelo Branco estreou-se como comentador do 'Extra de Big Brother - Duplo Impacto' na noite de quinta-feira. Sempre polémico, o socialite juntou-se ao leque de comentadores através de videochamada e conseguiu deixar todos de boca aberta com as suas declarações.

Castelo Branco referiu-se a Edmar como "a bicha vassala". A insistência do comentador em que chamar "bicha" ao concorrente levou até a apresentadora Alice Alves a intervir: "Zé, ele tem nome, é o Edmar".

No decorrer do programa, José Castelo Branco volta a causar nova polémica ao referir-se, desta vez, a Jéssica Nogueira dizendo que a jovem é "a que vivia na Suíça e que era acompanhante".

Alice Aves voltou a mostrar-se bastante atrapalhada com este comentário e atirou: "Olhe que eu não ouvi nada disso".

Leia Também: Jéssica Nogueira questiona Gonçalo Quinaz: "És bissexual?"