José Castelo Branco voltou a gerar controvérsia nas suas redes sociais depois de esta sexta-feira ter partilhado com os seus seguidores do Instagram um vídeo que mereceu duras críticas.

Em causa estão imagens onde o famosos socialite mostra a esposa, Betty Grafstein, de 92 anos, a colocar botox no rosto.

No mesmo vídeo é ainda possível ver que também Castelo Branco, de 58 anos, aproveitou para retocar o rosto.

Entre os comentários deixados na publicação, são muito os que afirmam: "A Lady Bety não precisa disso".

"Misericórdia... deixa essa pobre mulher envelhecer em paz", escreve ainda uma internauta. "A Betty sofre", pode ler-se numa outra mensagem.

Perante as críticas, alguns seguidores saíram em defesa do famoso português para lembrar que não é José Castelo Branco quem "obriga" a esposa a submeter-se a estes tratamentos estéticos, até porque os mesmos sempre fizeram parte da rotina do casal.

Recorde-se que o casal sofreu recentemente uma queda aparatosa, o que explica o penso que nas imagens pode ser visto na perna de Betty Grafstein.

