José Castelo Branco recorreu à sua página de Instagram para assinalar publicamente o aniversário da neta, Constança, que completa dois anos esta quarta-feira, dia 20 de dezembro.

A figura pública do jet set português publicou um vídeo onde aparece com a menina, a mostrar-lhe as suas joias. Na legenda das imagens, escreveu: "Feliz aniversário para a minha neta Constança. És a luz da minha alma".

Após a partilha, foram muitos os seguidores que deixaram na caixa de comentários uma carinhosa mensagem de parabéns.

De recordar que a menina é fruto da relação de Guilherme Castelo Branco Vieira (filho de José Castelo Branco) com Elsa Abreu. Identificando o casal, José Castelo Branco disse ainda: "Obrigado por este presente de Deus".

Veja o vídeo na galeria.

Leia Também: "Chegaram a dizer que a Betty tinha morrido e eu estava a festejar"