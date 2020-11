A mãe José Carlos Pereira completa esta segunda-feira, dia 9 de novembro, mais um ano de vida. Data que o ator não deixou passar em branco.

Zeca, como é carinhosamente tratado pelo público, usou a sua conta oficial de Instagram para escrever uma mensagem especial e partilhar com os seguidores uma fotografia rara onde a sua mãe surge ao lado do neto Salvador - primeiro filho do ator, fruto da relação com Liliana AGuiar.

"Hoje é o teu dia, mãe. Só espero poder celebrá-lo por muitos mais anos como fizemos hoje. Mais próximos e sempre juntos. Amo-te muito", pode ler-se na legenda do registo.

Importa lembrar que José Carlos Pereira está prestes a ser pai pela segunda vez. A atual namorada do ator, Inês de Góis, está grávida de uma menina.

