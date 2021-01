José Carlos Pereira e a namorada, Inês de Góis, preparam-se para dar as boas-vindas ao primeiro filho em comum e não podiam estar mais felizes.

E enquanto o pequeno Tomás não chega, o casal prepara o quarto do menino, como mostraram aos seguidores das suas páginas de Instagram.

"Já está quase, quase e apesar de ainda não estar totalmente pronto, já dá para ver qualquer coisinha", escreveu a companheira do ator e médico na legenda de um dos vídeo que publicou na rede social, onde partilha alguns detalhes do quarto do bebé.

Veja as imagens na galeria.

