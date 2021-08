Jorge Palma recorreu à sua página de Facebook para lamentar a morte de uma grande amiga. Este sábado, 31 de julho, o artista recordou um pequeno excerto de uma entrevista que ambos deram a Vasco Palmeirim.

"Morreu a minha amiga Olga Prats. Grande pianista, excelente professora, pessoa de carácter forte e gentil, de uma doçura extraordinária", começou por escrever o cantor, falando de seguida da importância da colega e amiga na sua vida.

"Antes de ter sido minha professora no Curso Superior de Piano do Conservatório Nacional, tínhamos ambos apoiado a candidatura de Maria de Lourdes Pintassilgo à Presidência da República (86). Mais tarde (2002), foi ela quem me telefonou para me dizer que tinha ganho o prémio José Afonso desse ano", lembrou.

"Durante os últimos 40 anos foram muitos os encontros, entre aulas de piano, reuniões, concertos do Opus Ensemble e dela própria a solo, visitas e palcos. Foi ela quem me dirigiu para o Miguel Henriques - meu último professor de piano no Conservatório - já que passou a fazer parte da equipa que se dedicou à restruturação do novo Curso Superior de Música", acrescentou.

"Nunca a vi zangada, falava-me apaixonadamente de pessoas como a Constança Capdeville, Fernando Lopes-Graça ou Astor Piazzolla, de cujas obras para piano foi a principal e brilhante intérprete em Portugal. Vi-a triste e desconsolada aquando das mortes sucessivas destes três compositores, assim como do falecimento de Bruno Pizzamiglio - oboista e chefe de orquestra, um dos quatro elementos fundadores do Opus Ensemble - e, sobretudo, quando perdeu o seu filho João", continuo.

Jorge Palma destacou ainda que "estivemos juntos pela última vez em 2019, quando a amiga aceitou ser sua convidada especial no programa de televisão 'Alta Fidelidade', apresentado pelo Vasco Palmeirim".

"Olga Prats deixa-nos um imenso legado discográfico e a memória do seu generoso e terno sorriso", completou.

