Jorge Mourato foi o protagonista do programa 'Alta Definição' deste sábado, 23 de abril. O ator abriu o coração para falar sobre a importância que os pais, que já morreram, tiveram e continuam a ter na sua vida.

"Eles viram que o amor que nos deram foi devolvido, sem qualquer esforço. É isso que temos de passar aos nossos filhos. A vontade de fazer bem", sublinha, lembrando as fases em que ele e a irmã se disponibilizaram a cuidar dos progenitores já em final de vida.

"Ficam os ensinamentos, as memórias, a saudade. A saudade é um mar. Ficam as memórias", sublinha ainda, notando que pretende passar todo o legado de amor que recebeu aos filhos. "Tivemos uma vida feliz juntos e fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Demos e recebemos amor", acrescenta.

Mourato recorda também a última vez que viu a mãe: "Vejo e relembro dos olhos da minha mãe da última vez que estive com ela, não consegui estar presente no momento da morte. (...) Vinha do trabalho e a minha irmã avisou-me. Nem meia hora. Vais numa carrinha na autoestrada com cinco colegas e amigos e recebo a notícia".

Apesar de não ter estado presente, a verdade é que o artista se lembra do olhar tranquilizador da mãe no último encontro, como se esta lhe tivesse dito: "está tudo bem".

No funeral contou com o apoio incondicional de amigos que também destacou.

