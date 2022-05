Jorge Guerreiro foi o mais recente convidado do programa 'Conta-me', da TVI, no passado sábado, 28 de maio. Uma emissão especial que foi para o ar num dia marcante.

Na sua página de Instagram, o cantor dedicou o programa ao falecido irmão que completaria mais um ano de vida, precisamente, no sábado.

"Obrigado por tantas mensagens depois do 'Conta-me'. Obrigado pelo vosso feedback, a toda a equipa da TVI que tornou tudo tão especial! À equipa do Theatro Club que nos receberam tão bem", começou por escrever na rede social.

"[...] As homenagens devem fazer-se em vida para que as pessoas sintam... mas mesmo assim dedico este programa ao meu irmão Carlos, que por ironia do destino hoje fazia 51 anos", disse ainda.

