Jorge Gabriel recorreu à sua página de Instagram para enaltecer o facto da escritora portuguesa Lídia Jorge ter sido destaque no El País. A autora foi entrevistada a propósito do romance 'Estuário', que é agora lançado no país vizinho, e saiu na capa do jornal espanhol na edição desta segunda-feira, 28 de setembro.

"Que orgulho. A escritora Lídia Jorge na primeira página do conceituado jornal espanhol El País. Portugueses de excelência reconhecidos no mundo", elogiou o apresentador da RTP.

A entrevista ao El País surge na sequência da escritora ter sido distinguida com o Prémio da Feira Internacional do Livro de Guadalajara, no México. Até à data, apenas António Lobo Antunes tinha recebido esta distinção, em 2008.

