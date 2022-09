Jordana Brewster, que no filme 'Velocidade Furiosa' dá vida a Mia Toretto, casou-se com Mason Morfit em Santa Bárbara, Califórnia, no passado sábado.

A noiva, de 42 anos, deslumbrou com um elegante vestido branco sem alças, com renda na zona do corpete e um longo véu.

Segundo uma fonte citada pelo Page Six, Vin Diesel - que dá vida ao irmão da personagem de Jordana no filme - esteve presente na cerimónia, mas chegou um pouco atrasado.

O casal também viajou num dos famosos carros usados em 'Velocidade Furiosa', pormenor que não passou despercebido.

De recordar ainda que no filme a personagem de Jordana Brewster fazia par romântico com o falecido ator Paul Walker.

O casamento aconteceu quase um ano depois de Jordana Brewste ter confirmado que estava noiva de Mason Morfit, após separar-se de Andrew Form.