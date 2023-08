Jojo Todynho revelou esta quarta-feira nas suas redes sociais que se submeteu a uma bariátrica e que se encontra atualmente a recuperar no hospital.

Na sua conta no Instagram, a cantora brasileira gravou algumas stories para tranquilizar os fãs sobre o seu estado de saúde, dizendo que a cirurgia correu bem, e explicar o motivo pelo qual não revelou que iria fazer a operação.

Há uns meses a cantora partilhou que pensava em submeter-se a uma bariátrica e desde então era constantemente questionada sobre a data em que a cirurgia aconteceria e qual o médico que a iria operar.

Para terminar com estas questões frequentes, a cantora decidiu dizer publicamente que tinha desistido da ideia da cirurgia, algo que não correspondia à verdade. No entanto, Jojo explica que só o fez para que deixassem de a questionar constantemente, até porque se trata de uma operação delicada, e a artista preferiu apenas voltar a falar sobre o tema já depois de se ter submetido ao procedimento.

“Eu disse que tinha desistido, mas continuei fazendo o processo, o acompanhamento com psicóloga, os exames - que são muitos -, e deu tudo certo”, afirmou Jojo, dizendo ainda que quando for para casa abrirá uma live no seu Instagram para falar com os seguidores sobre este período que está a atravessar.

Saiba mais no vídeo.