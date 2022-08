Mensagens de texto que o antigo assistente do ator trocou com Amber Heard falam do sucedido. Depp terá inclusive pedido desculpa.

Recentemente foram reveladas mais de seis mil páginas pertencentes ao processo em tribunal de Amber Heard e Johnny Depp. Os documentos, que só agora se tornaram públicos, revelam novos pormenores sobre o caso. A imprensa internacional destaca as declarações de um antigo assistente de Depp, que trabalhou com o ator em 2014. Stephen Dueters detalha os alegados ataques de Johnny a Amber enquanto viajavam de avião privado. “Se alguém tivesse sido realmente honesto com ele sobre o quão mau ele foi, ele teria ficado horrorizado”, descreve em mensagens de texto que enviou à atriz em 2014. “Ele ficou horrorizado quando lhe disse que te tinha pontapeado e chorou”, assegurou. Segundo os mesmos documentos, Johnny revelou-se arrependido pelo sucedido. “Uma vez mais encontro-me numa posição de vergonha e arrependimento. Claro que peço desculpa… Não o volto a fazer… A minha doença de alguma forma agarrou-me. Sinto-me triste por te ter desiludido”, confessou. Leia Também: Nova 'testemunha' confirma que Amber Heard cortou o dedo de Johnny Depp Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram