Johnny Depp e Amber Heard voltaram a estar no centro das atenções por causa da polémica separaração que chegou com as acusações de violência doméstica contra o ator. A agora ex-mulher de Depp alega que foi uma vítima às mãos do artista. No entanto, a estrela de Hollywood diz que é mentira e que ele é que foi agredido pela antiga companheira.

Um processo que levou o ex-casal ao tribunal, esta terça-feira, e, após a audiência, foram muitos os destaques da imprensa internacional.

Além das imagens dos ferimentos de Depp, alegadamente provocados por Amber, o Daily Mail destaca ainda que o ator admitiu em tribunal que deu droga à filha, Lily-Rose, quando esta tinha 13 anos, alegando que era "paternidade responsável".

No seu depoimento, a estrela de Hollywood disse que queria que Lily-Rose, atualmente com 21 anos, se sentisse "segura" com as drogas no início da adolescência

Recorde-se que Johnny Depp é ainda pai de Jack, de 18 anos, fruto da relação anterior com Vanessa Paradis.

