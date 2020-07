Foram divulgadas fotografias de Johnny Depp com a ponta do dedo do pé a sangrar, deitado numa maca, ferimentos que terá sofrido após uma alegada discussão com a ex-mulher, Amber Heard. As imagens foram apresentadas em tribunal, esta terça-feira, como relata a imprensa internacional.

Os advogados de Depp apresentaram as fotografias como prova de que Heard é que terá sido violenta durante a relação de ambos e não o ator.

Depp - que está a processar um tablóide britânico por causa de um artigo publicado em 2018 e no qual era apelidado de "monstro violento" com base nas alegações de Heard - alega que a ex-mulher lhe atirou uma garrafa de vodka durante uma discussão, na Austrália, em março de 2015, e que lhe cortou o dedo do pé.

Além disso, destaca o Daily Mail, Johnny Depp acusou ainda a 'ex' de o menosprezar e de lhe chamar "velho gordo".

