Pela primeira vez desde que deixou a reabilitação em fevereiro, John Mulaney voltou aos espetáculos de stand-up.

O comediante, de 38 anos, apresentou-se no New York's City Winery, na segunda-feira, dando assim início a uma semana de aparições com a devida distância social por causa da pandemia.

Mulaney não hesitou em falar sobre o tempo em que esteve na reabilitação, durante 60 dias, e várias pessoas que estiveram presentes destacaram este momento no Twitter.

De recordar que esta informação chega também depois de ter sido noticiada a separação do humorista de Anna Marie, após terem estado casados durante seis anos.

