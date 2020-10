John Cleese é um dos atores de comédia mais famosos e bem-sucedidos ainda no ativo. Membro da louca e surreal trupe de humoristas britânica Monty Python, Cleese tornou-se ainda mais famoso na pele do cínico e misantrópico snob Basil Fawlty na famosa série de televisão 'Fawlty Towers'.

Os espectadores, por sua vez, lembram-se dele pela aclamada série de filmes dos Monty Python, pelo seu papel no multipremiado 'Um Peixe Chamado Wanda' e como 'R' em dois filmes do 007, entre outras aparições no cinema.

Ainda ocupado a atuar, a escrever e a fazer aparições pessoais pelo mundo inteiro, Cleese não dá sinais de abrandar o ritmo — "a menos que morra", para citar a sua própria visão inimitável da vida.

Clique na galeria a seguir para relembrar esse génio da comédia e os papéis que interpretou. Imagens a destacar-se esta terça-feira, 27 de outubro, dia em que o ator completa 81 anos.

Leia Também: Os atores que não veem os próprios filmes