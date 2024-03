John Cena acabou por ser um dos nomes de destaque na noite dos Óscares, isto porque protagonizou um momento divertido durante a cerimónia.

O ator foi quase nu para cima do palco para entregar o troféu de Melhor Guarda-Roupa. E se houve quem pensasse que o artista não tinha nenhuma peça de roupa por baixo do envelope que usou para cobrir as partes íntimas, pois bem que se enganou.

Em imagens de bastidores podemos ver o ator com uma espécie de 'cueca' mas sem laterais. Veja a galeria.