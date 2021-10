Joe Jonas desfrutou de bons momentos na praia com a filha, Willa, de um ano, no passado sábado.

O artista, de 32 anos, passou algum tempo com a menina à beira-mar, em Miami Beach, como relata o Daily Mail.

Nas imagens que foram captadas, a estrela pop pode ser vista em tronco nu, exibindo a boa forma enquanto brincava com a filha, fruto do casamento com Sophie Turner.

