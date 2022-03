Joaquim Monchique foi entrevistado por Manuel Luís Goucha para o programa 'Conta-me' deste sábado, dia 19. Durante a entrevista, ao realçar um comentário que Cristina Ferreira fez a seu respeito, o ator deixou escapar que esteve reunido com a diretora de ficção e entretenimento da TVI.

Goucha não resistiu em questionar o ator sobre a razão do encontro, ao que este respondeu: "Não vou para novela nenhuma".

Sem adiantar a razão do encontro com a apresentadora, o ator falou do elogio que recebeu. "Ela perguntou-me: Só tiveste sucessos? E sim, é verdade, só tive sucessos".

Mais à frente na entrevista, Joaquim Monchique contou que nunca fez uma novela em Portugal, apenas no Brasil para a Globo, porque nunca lhe foi proposto um papel que o "aliciasse".

