João Soares desfrutou recentemente de uns dias de descanso em Cabanas de Tavira, no sul do país, e terminou as férias com uma mensagem de agradecimento aos familiares que o acompanharam.

"Obrigado pelos dias que tive. Deram-me amor. Ânimo. Leveza. Perspetiva. Esperança. Alegria. E novamente, amor. Muito. Amo-vos, minha irmã e meu cunhado", escreveu na legenda de uma fotografia sua.

Além do carinho dos familiares, o viúvo de Maria João Abreu tem recebido uma onda de amor nas redes sociais, onde regularmente desabafa sobre o luto da atriz.

Maria João Abreu morreu a 13 de maio, aos 57 anos, na sequência do rompimento de um aneurisma.

