João Reis celebra uma data muito especial esta segunda-feira, 23 de novembro. A filha mais velha, Maria, completa mais um ano de vida, data que o ator assinalou no Instagram com uma carinhosa mensagem.

"Maria, sou do tempo em que na casa da Ilha do Príncipe te sentavas ao lado da minha cama e esperavas que eu acordasse para me dares um beijo e um 'bom dia'. Hoje, sou eu que espero que regresses do teu sonho para te dar os Parabéns!! O mundo é teu e acolher-te-à sempre na tua bondade", escreveu.

Perante a partilha, foram muitos os seguidores que recorreram à caixa de comentários para também desejar um feliz aniversário à filha de João Reis.

