As saudades do avô deixam João Baptista com o coração apertado, especialmente em datas marcantes. Ainda esta sexta-feira, 31 de julho, o ator destacou no Instagram o quanto sente a falta do familiar.

Na rede social, João Baptista publicou um vídeo que gravou com o avô no dia em que este completava mais um ano de vida.

"Vives em mim mas, ainda assim, sinto muito a tua falta, meu velhote. Amo-te para sempre", escreveu na legenda das imagens.

Uma publicação que não passou despercebida aos olhos de muitos fãs, que rapidamente recorreram à caixa de comentários para deixar uma mensagem de apoio.

Um carinhoso vídeo que pode ver na galeria.

