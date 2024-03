João Baptista recorreu à sua página de Instagram para deixar um importante alerta aos seguidores no que à segurança na estrada diz respeito. Como tal, o ator decidiu partilhar algo que aconteceu com o próprio, tendo colocado em risco a própria vida.

"Vinha eu do Porto a conduzir com quatro amigos meus, deixo-os todos em casa, em segurança. Quando estava a voltar e faltavam 300 metros para chegar a casa, adormeci ao volante, podia ter ido desta para melhor", reflete, notando que acordou nas urgências do hospital.

"A mensagem é a seguinte: se estiverem a fazer uma viagem e sentirem sono (...) parem, descansem, tomem um café, façam qualquer coisa, só não continuem a vossa marcha, é perigosíssimo", concluiu.

Veja a gravação na galeria.

