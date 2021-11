A família de João Baião aumentou. O apresentador fez uma publicação na sua conta de Instagram onde mostrou aos seguidores a sua nova 'amiga', que batizou em homenagem a Marina Mota.

"Depois de uma manhã maravilhosa na grande cidade do Porto, do reencontro com a habitual simpatia nortenha regresso a casa com uma nova amiga. Esta é a Marina. Gosto de homenagear os meus amigos", escreveu o comunicador na legenda da publicação.

Ora veja...

