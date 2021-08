Onde quer que esteja, a boa disposição de João Baião está sempre presente - sobretudo durante as férias.

O apresentador continua a desfrutar de dias de descanso na Grécia e esta sexta-feira divertiu os seguidores ao mostrar-se com um enorme chapéu vermelho que combinou com uns estilosos óculos de sol.

"Hoje vou sair assim", brincou na legenda do registo.

Será que o rosto da SIC se atreveu em passear pela ilha grega de Mykonos com este visual?

De referir que este acessório foi usado pelo apresentador para dar vida à dona Odete, do 'Patrões Fora'. Alguns atores da sitcom estiveram na manhã desta sexta-feira no 'Casa Feliz', e uma vez que Baião está de férias, entrou em direto no programa através de uma videochamada.

De lembrar ainda que 'Patrões Fora' vai regressar à SIC com novos episódio já este sábado, 7 de agosto.

