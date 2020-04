João Baião faz parte do leque de apresentadores que, apesar da pandemia do novo coronavírus, continuam a trabalhar em televisão para que os programas continuem a entreter o público.

No caso de Baião, é durante os fins de semana que preenche a grelha das manhãs da SIC com o programa 'Olhó Baião'.

O formato voltou este fim de semana a ir para o ar e o apresentador aproveitou a ocasião para partilhar com os seus seguidores o ambiente que se vive nos bastidores.

"Bom domingo. Equipa (reduzida) fantástica do 'Olhó Baião'. Fique em casa e em segurança com a SIC", declarou João Baião na legenda de uma imagem onde mostra toda a equipa com máscaras de proteção.

