João Baião esteve recentemente nos estúdios da RFM para participar no programa 'Wi-fi' e responder ao Cara Podre.

A conversa seguia animada com Joana Cruz, Rodrigo Gomes e Daniel Fontoura quando o apresentador decidiu partilhar o que lhe disse Cristiano Ronaldo na primeira vez em que o viu.

"Eu estava no palco com a Tânia [durante a emissão de um programa da RTP1] e quando entra a seleção... Quando chega o Ronaldo, que vinha em último, olha para mim e diz: 'Uh Uh'", revela o apresentador, referindo-se ao som icónico que fazia na apresentação do programa 'Big Show SIC'.

Ao que parece, também CR7 era fã do formato.

Leia Também: Dolores diz que a Covid-19 é "uma grande batalha" que Ronaldo irá vencer