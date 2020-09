Foi no dia 27 de setembro de 2012 que Joana Tele trocou as alianças com Pedro Costa Lopes. O casal celebra mais um aniversário de casamento hoje, data que foi destacada na página de Instagram da apresentadora da RTP.

"Há 8 anos, a esta hora, estava no Palacete do meu casamento a fazer um pouco de tudo para a cerimónia. Convém introduzir uma nota prévia. Eu sabia tão bem o que queria e como queria que todo o meu casamento foi concretizado por mim, pela minha mãe e pela minha irmã. E teve tanto de maravilhoso quanto de inaudito. Nota prévia: não façam isto no vosso", começou por escrever na legenda de uma fotografia captada no dia do casamento.

De seguida, recordou este dia especial. "Casámos a uma quinta-feira ao final da tarde (com a vista mais bonito sobre o Rio Douro) precisamente no dia em que nos conhecemos, 7 anos antes - é imaginar os convidados a pedir para saírem mais cedo dos trabalhos com a 'desculpa' mais estranha 'um casamento num dia da semana?!'; Comprei os meus sapatos de casamento precisamente no próprio dia, simplesmente porque me esqueci deste grande pormenor; Um dos funcionários achava que eu era colega dele, por me ver a tratar da decoração", lembrou, contanto aos seguidores alguns dos contratempos que viveu no dia do casamento.

"O meu ramo, feito pela minha mamã querida, ficou entalado na arca congeladora do catering, juntamente com as postas de bacalhau; Fui eu que acendi uma a uma as dezenas de velas que rodeavam o lago, vindo depois uma rajada de vento que as apagou por completo instantes depois; Pedimos aos fotógrafos um testemunho do nosso casamento, com fotografias naturais e espontâneas. Resultado... só temos fotografias sérias com pais e avó; O meu pai, no momento em que chegámos perto do Pedro, entrega-lhe primeiro as chaves do carro dele e só depois a minha mão; E a lista continuaria...", relatou.

"Casámos com a música 'All you need is love' dos Beatles e, ainda hoje, é a música que melhor nos caracteriza. É que continuamos a precisar só disto: [amor]", rematou.

