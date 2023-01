Cristina Ferreira aceitou o desafio da rádio Renascença e esta quarta-feira, 11 de janeiro, foi a grande convidada do programa 'As Três da Manhã'.

Embora muitos pensassem quem a apresentadora tinha aproveitado a ausência de Joana Marques para marcar presença na rádio, a verdade é que tudo não passou de um 'mau timing' entre a marcação da entrevista e as férias da humorista.

Pronta a resolver o 'problema', Joana Marques fez uma pausa nos seus dias de descanso para assim ter oportunidade de participar na entrevista com Cristina Ferreira.

"A Joana interrompeu as férias e veio ter com a Ana [Galvão] e a Inês [Lopes Gonçalves] para estar com a Cristina Ferreira n’A Quarta da Manhã'", informou a Renascença ao mostrar um vídeo captado em estúdio.

Terminada a emissão, Cristina Ferreira partilhou na sua conta de Instagram uma fotografia com as três radialistas.