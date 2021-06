Desde que deu as boas-vindas à segunda filha, Carolina, no final de abril, que Joana Machado Madeira tem deixado os seguidores enternecidos com momentos em que a bebé é a protagonista.

Ainda esta quarta-feira, a companheira de Eduardo Madeira publicou um novo vídeo em que a doçura da recém-nascida fica em destaque.

Recorde-se que o casal tem mais uma filha em comum, Leonor, de sete anos. O humorista é ainda pai de Rodrigo, de 20 anos, que nasceu de uma relação anterior.

