"Não estou nada bem. Muito nervosa porque quero aguentar-me e é difícil porque, de facto, a João era colo. É uma palavra que a descreve muito bem". Atriz Joana Figueira recorda com carinho Maria João Abreu no 'Casa Feliz', da SIC.

"Dá para perceber a emoção das pessoas que trabalharam com ela e que estão da forma que estão, muito abaladas, imagina as pessoas que são da casa. É muito difícil imaginar a vida daqui para a frente. Nós sabemos que ela vai estar sempre presente, mas não ter os beijinhos que ela dava nos lábios, não ter os abraços, aquela voz que nos confortava tantas vezes, isso vai ser muito difícil", acrescentou.

"Acho que temos que nos sentir muito abençoados por ela ter escolhido deixar-nos entrar na vida dela, foi um privilégio muito grande", continuou, recordando depois vários episódios que viveu com a colega e amiga.

E após todas as partilhas, lembrou: "Antes de se separar do Zé [José Raposo], nós até brincávamos com ela porque não queria saber da roupa que vestia. Ela metia um trapo qualquer e para ela estava ótimo. Uma das principais características da João é que ela era genuína, e a verdade é sempre tão bonita", disse.

Um momento cheio de emoções que acabou por levar Joana Figueira às lágrimas.

"Eu nunca tinha perdido uma amiga. Como é que lidas com isto? Como é que geres? Já perdi entes queridos, obviamente, mas amiga nunca me tinha acontecido", desabafou, lavada em lágrimas.

"Enquanto o Ricardo e o Miguel [filhos de Maria João Abreu] existirem eu vou tê-la sempre. Acho que eles é que nos estão a dar força a nós. Ontem à noite mandaram-me uma mensagem super bonita, cada um, e é isto, temos mesmo que nos sentir uns privilegiados por termos feito parte do caminho da João", completou.

Recorde-se que Miguel e Ricardo são fruto do casamento terminado de Maria João Abreu com José Raposo. Desde 2012 que a atriz estava casada com João Soares.

