Aconteceu durante a noite de quinta-feira, dia 4, a primeira grande discussão de Joana Albuquerque e Bruno Savate dentro do 'Big Brother - Duplo Impacto'.

Savate afirmou estar cansado das atitudes da jovem e acusou-a de estar a fazer jogo consigo.

"Porque é que tu fizeste isto hoje?", questionava a jovem, já depois do confronto diante dos colegas, lavada em lágrimas.

"Tu cansaste-me hoje", respondeu Savate, pedindo a Joana que o deixasse ir dormir.

Enquanto Joana chorava no jardim com Quinaz e Sofia, Savate contava a Sónia que considera "erradas" algumas atitudes da concorrente de Cascais para consigo e que reforça que esta está a aproveitar-se de algumas coisas no jogo.

Zangado, Bruno fez ainda questão de reforçar que não quer voltar a dormir ao lado de Joana... pelo menos por agora.

