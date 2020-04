Um dia depois de ter sido tornado público que Igor Sanchez, seu ex-namorado e pai da sua filha, se preparava para voltar a ser pai, Joana Diniz recorreu às redes sociais para garantir aos fãs que esta notícia em nada abalou a sua felicidade.

"Não sei quantas vezes me tentei ver para além da imagem que reflete no espelho. Mas sei que sempre que a vida pede mais de mim, aí sim consigo ver tudo o que está para além do espelho. Encaro e dobro a aposta... como? Talvez tenha que agradecer às quedas que tive, aos fechos de porta, às rasteiras que fui levando... sem isso o meu sorriso hoje não era tão convicto na minha boca, o meu olhar não era tão focado e não tinha a certeza que a vida é a oportunidade todos os dias de sermos apenas felizes", escreve a ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos', da TVI.

Recorde-se que quando Joana anunciou estar grávida da bebé Valentina, de apenas sete meses, já estava separada de Igor Sanchez. Apesar da rutura, esta decidiu ser mãe solteira.

