Desde que foi mãe pela primeira vez, em julho do ano passado, que Joana Diniz tem-se destacado nas redes sociais pela mudanças de visual a que se tem submetido. Ainda esta terça-feira, a figura pública mostrou aos que a seguem no Instagram que está novamente com o cabelo curto. Assunto que destacou nas stories da rede social.

"Na semana passada decidi cortar o cabelo porque com este tempo húmido, horrível, o meu cabelo fica uma treta sem alisamento. Fica mesmo muito feio e por isso decidi retirar as extensões", explicou aos fãs.

Nos vídeos, Joana deu ainda a entender que não irá manter este visual durante muito tempo, pois está a pensar colocar novas extensões em breve.

"Arrisquei também em cortar o cabelo porque a minha querida Elizângela Rodrigues está a tratar de um cabelo top para me colocar", contou.

Veja o antes e depois da mudança de visual de Joana Diniz na galeria.

